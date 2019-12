Godt nytår: Spring ind i 2020 med Side 9

Få has på dine tømmermænd og kom godt ind i 2020 med Danmarks dejligste piger

1. januar er over os, krudtslammen er lettet og de fleste er vågnet op til afbrændte heksehyl, hovedpine og mere eller mindre realistiske nytårsforsætter.

Det kan altsammen være lidt meget at sluge på den første dag i et nyt årti, og derfor har vi allieret os med 10 af tidens nytårspiger på Side 9, som gør det de er berømte for: spreder godt humør, god stemning og ser absolut fantastiske ud. Hverken mere eller mindre.

Danmarks dejligste piger ønsker Ekstra Bladets læsere godt nytår!