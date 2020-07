Kenneth Schwartz Thomsen var en fast bestanddel af mediernes skriverier i forbindelse med finanskrisen. Foto: Jeppe Carlsen/Ritzau Scanpix

Den berygtede ejendomsspekulant Kenneth Schwarz Thomsen elskede at køre rundt i luksusbiler. Blandt andet havde han to Lamborghinier - han blev dømt for ikke at betale afgift for dem