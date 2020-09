Åbenhjertig Ståle: Nu kan FCK snart undvære mig

- Jeg føler, jeg har fået stor frihed til at bygge denne klub op, siger Ståle Solbakken, der nu kan få øje på egen udløbsdato

For abonnenter

Hvis Ståle Solbakkens fuldfører sin nuværende kontrakt med FCK, vil han i sommeren 2023 have stået i spidsen for holdet i sammenlagt 15 et halvt år.

Et fodboldfaktum, der bestemt ikke rimer på tidens vilkår på eliteplan.