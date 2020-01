Årtiets lækreste fodboldfans

Melisia Artistas hjerte banker for River Plate. Privatfoto

Især i vintermånederne kan det godt blive gråt og trist, og det gælder også på lægterne til vinterhalvårets fodboldkampe. Her er et udpluk af kvinder, der forsøger at hjælpe lidt på det

Det er juleferie, og ligesom med som meget andet står det også lidt stille i sportens verden bortset fra nogle hæsblæsende kampe i det engelske. Så uden nærmere forklaring bringer Ekstra Bladet her en liste af velskabte fodboldfans, der for nogen kan tilføre lidt ekstra til fodboldoplevelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Izabel Goulart

Vi starter i det brasilianske. Modellen Izabel Goulart er kendt fra arbejdet hos Victoria's Secret og har været en meget prominent undertøjsmodel. Hun er forlovet med den tyske Eintracht Frankfurt-målmand Kevin Trapp, som hun mødte under hans ophold i Paris-klubben PSG. Men ved slutrunder er det dog hjemlandet, der trækker. Ved sidste sommers verdensmesterskab var hun ofte at finde på lægterne til Brasiliens kampe i hjemmebanetrøjen.

Goulart støtter fædrelandet til VM i 2018. Foto: Kieran McManus/BPI/Shutterstock

Gigi Hadid og Kendall Jenner

Det ser ud til, at VIP-afsnittet til PSG's hjemmekampe forekommer som det noget af det mest glamourøse for internationale kendisser. I hvert fald tiltrækker klubben med celebre verdensstjerner som Neymar og Mbappé en hel del af den slags mennesker, der tages billeder af på røde løbere. De næste mere eller mindre regulære Parc Des Princes-gæster på denne liste er Gigi Hadid og Kendall Jenner. De to har i løbet af fire år været regelmæssige tilskuere til klubbens hjemmekampe, når modeverdenen har bragt dem til Paris. Hadids søster Bella har endda også været at finde på tilskuerpladserne med David Beckham, der også har en fortid i klubben.

Kendall Jenner og Gigi Hadid er angiveligt inkarnerede PSG-supportere. I hvert fald synes de og flere andre, at det er meget fashionabelt at vise sig frem på Parc des Princes. Foto: Niviere/Sipa/Shutterstock

Søster Bella Hadid med David Beckham som sidemand til PSG-Real Madrid i 2018. Foto: John Spencer/Sipa/Shutterstock

Margot Robbie

Australske Margot Robbie blev hurtigt kendt i hele verden efter sin medvirken i Martin Scorsese-filmen Wolf of Wall Street. Siden har hun været et topnavn i den amerikanske filmindustri, hvor hun har nydt masser af succes. Om rigdom og berømmelse er ligegyldigt for hende, bare det går godt for Fulham i Championship, vides ikke. I hvert fald har hun flere gange besøgt stadion i London-klubben, der ikke just kan prale af samme niveau af stjerneglitter som Parc Des Princes. Ofte bærer hun sorthvidt Fulham-tørklæde og det hele.

Foto: Javier Garcia/BPI/Shutterstock

Katrina Maria

Dansk-færøske Katrina Maria ser ud til at være en af kongerigets største Manchester United-fans og har tidligere optrådt i hæderkronede danske medier som M!. Hun har gjort lidt af en hobby ud af posere letpåklædt i Manchester United-tilbehør på Instagram. Det har skaffet hende en ikke ubetydelig gruppe af følgere, som tilsyneladende gerne vil abonnere på den pakke, hun tilbyder. Samtidig har hun også fået eksponering i England, hvor The Daily Star solgte en artikel om hende ved at give hende prædikatet 'Uniteds lækreste fan'.

Melisia Artista

Melisia Artista kom til The Suns opmærksomhed, da hun valgte at fejre en sejr for River Plate ved at sende sit brugte undertøj på auktion. Artistas hjerte banker for den argentinske storklub, og på sin Instagram med en pæn skare af følgere poserer hun ofte i klubbens dragt.

Artista lefler for hjerteklubben og Instagram-følgerne. Sand passion for River Plate. Foto: Privatfoto

Mia Khalifa

Libanesisk-amerikanske Mia Khalifa har en del år tjent til dagen og vejen i pornobranchen, hvor enkelte af Ekstra Bladets læsere givetvis vil have stiftet bekendtskab fra hende gennem nogle af de mange filmproduktioner, hun har medvirket i. En af de ting, indtjeningen fra skuespilskarrieren har været brugt til, er at rejse til London for at støtte West Ham United. Her blev hun set juble med resten af Østlondon-klubbens fans, da holdet slog byrivalen Arsenal med 1-0 i sidste sæson.

Privatfoto

Natalia Martynova

Russiske Martynova er en stolt supporter af den russiske traditionsklub Spartak Moskva. Til holdets kampe er den tidligere russiske Miss Maxim fra 2015 altid fast inventar med sin kæreste. Hun har også medvirket i den russiske version af The Bachelor, skriver The Sun. Og hun er aldrig bleg for at iføre sig klubbens rødhvide farver.

PRIVATFOTO

Sophie Rose

Engelske Sophie Rose poserer ofte letpåklædt på sin Instagram, som mere end 120 tusinder mennesker følger med i. Hun poserer dog også gerne med Chelsea-trøje. Hun er efter eget udsagn stor fan af The blues og er tit blandt de tilstedeværende på Stamford Bridge.

PRIVATFOTO

Se også: Stjernernes koner går amok: Du ligner lort!

Se også: Udskældt stjerne vil skifte: - Vi er enige

Se også: Udskældt stjerne vil skifte: - Vi er enige Mourinho lægger transfer-plan frem