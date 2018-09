AGF-helt dømt for grov vold: Tog straffen for sin lillebror

- De sagde direkte til mig, at jeg ville ryge i fængsel, hvis ikke jeg pegede på gerningsmanden. Det gjorde jeg som bekendt ikke, og derfor sendte de en uskyldig mand med to børn otte måneder i fængsel, fortæller den tidligere fodboldspiller Gunner Lind, der i dag er formand for havnearbejderne i Aarhus. Foto: Ernst van Norde