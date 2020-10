AGF holder vejret to uger endnu

ANALYSE: AGF bæver ved risikoen for at miste Casper Højer, men indtil det sker, blev klubbens rivende udvikling demonstreret, da de skiftede gear i transfervinduet. De realiserede klubbens største salg nogensinde med Mustapha Bundu og gik så på rov hos rivalerne i AaB og landede Patrick Olsen

Nogle ekkoer i transferdalen hænger ret længe.

Et Casper Højer-ekko endte med at lyde ret højt på deadline-dag og efterlod oplevelsen af, at De Hviee mandag sad og vurderede tungt, om de skulle lade sin skudstærke profil smutte til Dinamo Zagreb.