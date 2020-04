Stadionplaner udløser jubel i AGF og booster fremtidsudsigterne. Foto: Jens Dresling

Stadionplanerne ændrer alt i Smilets By. Frem mod 2025 kommer klubben til at investere tungt i sponsorfaciliteter, øge sponsorindtægterne, dramatisk skrue op for spillerbudgettet - og rækker ud efter ambitionen om at være 'blandt Skandinaviens bedste'