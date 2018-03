Anniken Solbakken synes stadig, det er hårdt at snakke om, hvordan hun oplevede ægtemandens hjertestop i 2001. Foto: Geir Olsen

- Anniken, det her kommer ikke til at gå. Jeg kommer ikke til at overleve det her. Du er stadig ung, og du kan finde dig en ny mand, men børnene skal have mit navn. De skal hedde Solbakken. Og du skal fortælle dem om mig, når de bliver lidt større. Sådan sagde Ståle Solbakken i sygesengen på Rigshospitalet. Nu fortæller Anniken Solbakken historien om dengang, Ståle var død i syv minutter