Bedste nogensinde? Liverpool jagter udødelighed

Liverpool har været helt suveræne i denne sæson. De slog i julen deres nærmeste forfølger, Leicester, 4-0 på udebane, og det fik smilene frem hos Henderson, Alexander-Arnold og Robertson. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Ingen kan stoppe Liverpool i denne sæson. Holdet fra Beatles-byen er på vej mod et suverænt mesterskab og kan blive det bedste hold, som Premier League nogensinde har set

Vinder de mesterskabet - og det gør de jo nok - bliver de udødeliggjort i Liverpool.

Jürgen Klopps røde hær stormer mod klubbens første mesterskab i Premier League-æraen og har tyve runder inde i sæsonen et forspring på 13 point til Leicester på andenpladsen.

19 sejre, en uafgjort og nul nederlag lyder den foreløbige status, og Liverpool har dermed ikke kun sat kursen mod mesterskabet.

De kan også blive det bedste hold, som England nogensinde har set. Manchester Citys rekord på 100 point står for fald, og til maj er Arsenals udødelige hold fra 2003/04 muligvis ikke det eneste, der er gået igennem en hel Premier League-sæson uden nederlag.

Forskellen er bare, at Liverpool vil have gjort det med langt flere sejre…

Ekstra Bladet ser her tilbage på de største hold i Premier League-historien, som alle risikerer at blive slået af den særlige Liverpool-årgang.

Manchester United vandt 'the treble' i 1998/99. Foto: Dan Chung/Ritzau Scanpix

Manchester United 1998/99

Det var et hold uden svagheder og med oceaner af talent.

I målet brølede Peter Schmeichel, i forsvaret headede den hollandske kæmpe Jaap Stam bolde væk. På midtbanen ødelagde Keane, mens Scholes skabte, og på kanterne susede Beckham og Giggs frem og tilbage.

Helt fremme havde Yorke og Cole et telepatisk samarbejde, og kneb det, kunne Alex Ferguson - der efter triumferne blev til Sir Alex - altid smide Solskjær eller Sheringham ind.

Manchester United anno 98/99 kunne alt - undtagen at give op. Holdets evne til at komme tilbage var legendarisk, og overtids-comebacket i Champions League-finalen mod Bayern München er et af fodboldhistoriens mest ikoniske øjeblikke.

'De Røde Djævle' vandt The Treble i ' 99, og var den sæson helt forrygende efter jul. Fra 2. juledag og frem til sæsonafslutningen spillede seværdige Manchester United 33 kampe i alle turneringer uden nederlag.

Mesterskabet blev sikret med 79 point. Samtlige mestre siden har hentet flere point, men ingen har hentet mesterskab, FA Cup og Champions League i samme sæson.

Som det første hold i over 100 år gik Arsenal i 2003/04 igennem en sæson i den bedste engelske række uden nederlag. Foto: Max Nash/Ritzau Scanpix

Arsenal 2003/04

'The Gunners' gik i 2003/04 som det hidtil eneste hold igennem en Premier League-sæson helt uden nederlag, og man skal bare se i historiebøgerne for at se, hvor stor en bedrift det var af Arsène Wengers mandskab.

Kun én gang tidligere var det sket i den bedste fodboldrække -og det var tilbage i 1888/89! Dengang spillede Preston 26 kampe uden at tabe. Men Arsenals sæson var 12 kampe længere.

Det var et uimodståeligt hold. Det kunne spille blændende flot, men også vinde på den grimme måde. Campbell, Touré og Vieira gav holdet en rygrad af stål, Henry løb fra alle og scorede efter behag, mens Dennis Bergkamp var det kunstneriske indslag.

Balancen var perfekt, og det kunne - ja, burde nok - være blevet til den helt perfekte sæson. Men i FA Cup'en gik det galt mod Manchester United i semifinalen, og Chelsea sendte dem ud af Champions League-kvartfinalen.

Så 'The Invincibles' måtte nøjes med den perfekte Premier League-sæson: 90 point og nul nederlag.

Den nuværende Chelsea-manager, Frank Lampard, havde stor succes under José Mourinho. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Chelsea 2004/05

I sin første sæson i England skabte José Mourinho en maskine, der kværnede al modstand.

Chelseas 2004/05-hold skrev sig ind i rekordbøgerne, og havde det ikke været for en brændt Eidur Gudjohnsen-chance, var de blevet invincibles - nøjagtig som Arsenal sæsonen før.

Den islandske afbrænder faldt kort før tid, da Chelsea i 9. runde tabte 1-0 ude mod Manchester City. Flere fejltrin blev det ikke til for holdet, der havde Cech i målet, Terry som forsvarsstyrmand og Makélélé i ' Makelélé-rollen'. Det franske fejeblad gjorde rent på Stamford Bridge, hvor folket blev forkælet af offensive profiler som dribleglade Duff, topscorer Lampard og nyindkøbet Drogba.

Chelsea var urørlige og sluttede 12 point foran ikke længere uovervindelige Arsenal.

De satte flere rekorder den sæson: 95 point, 29 sejre, 15 triumfer på fremmed græs, 25 clean sheets og bare 15 indkasserede mål. De to sidste rekorder står i øvrigt endnu.

Eneste skønhedsplet faldt i Champions League, da de tabte til Liverpool i semifinalen. Et unødvendigt nederlag for et hold, der var godt nok til at gå hele vejen.

Pep Guardiola satte pointrekord med sit Manchester City-hold i 2017/18. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Manchester City 2017/18

Oppe i himlen sidder Johan Cruyff og smiler. Hans yndlingselev Pep Guardiola har fået Manchester City til at spille drømmebold.

10’erne tilhørte Pep, og City har været det dominerende hold i Premier League i de seneste sæsoner. Catalonieren vandt ikke en titel i sin første sæson i Manchester, men alt klappede sæsonen efter.

I 2017/18 satte holdet rekord med 100 point. Adskillige hold fik ørerne gevaldigt i den lyseblå fodboldmaskine, og halvvejs inde i sæsonen havde de blot sat to point til.

Med fodboldhjernerne David Silva og Kevin De Bruyne i de ledende roller formår Manchester City at spille i et tempo og med en variation, der gjorde dem tæt på umulige at stoppe.

De lignede et hold, der kunne gentage Arsenals fantastiske bedrift, men midt i januar gik det galt. På Anfield måtte City se sig besejret 4-3 af Liverpool i vanvittig kamp.

Allerede midt i april var mesterskabet i hus, og det blev kun til to nederlag og altså de magiske 100 i pointhøst.