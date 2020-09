Valtteri Bottas bør nyde øjeblikket og ikke blive for kæk. Lewis Hamiltons udtalelser bagefter var latterlige, mens Kevin Magnussens løb burde sikre ham en kontrakt. Se karakterne fra Ruslands Grand Prix her.

Valtteri Bottas kørte først over stregen og sagde til teamet på radioen, at hans kritikkere kan få fingeren. Jeg ville nu passe på med at blive alt for åbenmundet, for jeg tror ikke på, at dette var øjeblikket, hvor Bottas meldte sig ind i VM-kampen.