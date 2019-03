Blev lam efter skrækstyrt - her går mirakelmanden

Efter sit grusomme styrt i Kulm for tre år siden, er den østrigske landsholdsskihopper Lukas Müller på mirakuløs vis på benene igen efter en hård og omfattende genoptræningsperiode. Foto: Geir Olsen/VG

Han blev lam efter et skrækkeligt styrt i skihop. Lægerne forudså, at han næppe ville komme til at gå igen. Men Lukas Müller går – og kaldes Mirakelmanden