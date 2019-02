Brøndby-anfører: 'Guld-kollaps vil sidde i mig resten af livet'

Benedikt Röcker bløder stadig efter sidste sæsons store skuffelse i Superligaen. Mareridtet i Horsens vil altid sidde i ham. Foto: Lars Poulsen

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (Ekstra Bladet): Det er tydeligt, at mareridtet stadig sidder i ham.

For selv om Benedikt Röcker normal er yderst positiv og optimistisk, så flakker blikket nærmest instinktivt ned i jorden, og kropsholdningen synker en anelse sammen i det sekund, Brøndbys forsvarskrumtap får spørgsmålet om, hvorvidt han er kommet sig oven på sidste sæsons kollaps i Horsens, da Brøndby smed guldet på få minutter i det østjyske.

- Det har været hårdt, siger Röcker og holder en lang pause, inden han uddyber sit svar.

- Det sidder stadig i mig, og det tror jeg reelt, det vil gøre resten af livet. Det er det værste, jeg har prøvet i min fodboldkarriere, og selv om fodbold ofte deles op i succes eller fiasko, så var den oplevelse i Horsens så markant, at det går langt over det, de fleste oplever, siger Benedikt Röcker i hotellobbyen på Brøndbys fashionable hotel i Dubai, hvor holdet er på vintertræningslejr.

Benedikt Röcker bragte Brøndby i front i Horsens, men efter 94 minutter var det glemt igen. Foto: Claus Bonnerup

Livet går selvfølgelig videre, som Benedikt Röcker selv udtrykker det. Træningslejren består som oftest af tre daglige træningspas i ørkenvarmen, så der bliver knoklet for, at Brøndby skal tilbage på rette spor.

For det er uomtvisteligt, at kampen i Horsens har spillet ind på det mere end halvlunkne efterår, Brøndby har leveret.

Blot to sejre i ti kampe fra 30. august til 4. november har betydet, at sidste sæsons pokalvindere overvintrer på tredjepladsen i Superligaen - henholdsvis 17 og 14 point efter FCK og FCM.

- Det er klart, at det var en ramt spillertrup, der vendte tilbage efter sommerpausen. For selv om man skal kunne håndtere nedture i fodbold, så var det noget ud over det sædvanlige. Jeg skal gerne være den første til at sige, at vi var ramt mentalt. Det er ikke så mærkeligt. Der gik for lang tid, før vi fik samlet os sammen, og det var ikke okay, siger Benedikt Röcker.

Hvordan fik I jer samlet sammen?

- Først og fremmest skulle jeg på ferie og væk fra det hele. Da jeg kom tilbage, var jeg mere motiveret end nogensinde før. Vi har talt meget sammen i truppen og forsøgt at fokusere på det positive. Bl.a. at vi vandt pokalturneringen. Selv om det blev overskygget af skuffelsen i turneringen, så var cup-sejren det største i min karriere. Det kan man desværre godt glemme lidt, siger Benedikt Röcker.

Benedikt Röcker og Hjörtur Hermansson ta´r en svingom i Dubais vintervarme. Foto: Lars Poulsen

Tyskeren var selv et af billederne på Brøndbys nedtur i efteråret. Han blev i sidste sæsons tæppefald mod AaB ramt af en grim hovedskade, der holdt den normale forsvarsgeneral fra banen i seks af 20 kampe dette efterår. Og i mange af de kampe, Röcker spillede, var han slet ikke på det niveau, som han havde i sine to første sæsoner på Vestegnen.

- Det er første gang i min karriere, jeg har haft så alvorlig en skade. Det var ikke nemt at sidde uden for, og når jeg spillede, kunne jeg ikke præstere på det niveau, jeg gerne ville. Jeg synes dog, vi har fået løftet os som hold, og jeg selv er kommet tilbage på et nogenlunde niveau, så jeg er ikke i tvivl om, at foråret bliver godt.

- Vi skal fokusere på at finde tilbage til den spillestil, der har gjort os gode. Vi skal have presspillet til at være vores våben og have energien til at udføre det. Vi tager store skridt i vinterpausen, og selv om vi måske ikke når de to øverste i tabellen, så er jeg sikker på, vi kan gøre det godt både i ligaen og pokalturneringen.

Kaptajn med kontraktudløb: 'Brøndby er mit klare førstevalg'

Selv om de mange træningspas i Dubai ikke levner tid til at foretage sig meget andet, så har Brøndby-spillerne trods alt haft tid til at vælge en ny anfører efter Johan Larssons afgang i vinterpausen. Og ja, i Brøndby er det spillerne, der selv vælger kaptajnen - og så har trænerteamet vetoret i sidste ende.

Vetoretten blev dog ikke taget i brug, da Brøndby-truppen valgte at forfremme Benedikt Röcker fra viceanfører til anfører, mens Kamil Wilczek overtager rollen som nummer to i lederkøen.

Selv om det måske ikke var en valgoverraskelse a la den, Jacob Haugaard leverede i 1994, så er Benedikt Röcker meget ydmyg over for opgaven.

- Det gør mig utrolig stolt. Brøndby er en fantastisk klub med en stolt tradition og historie. Det er store navne, der har været anførere i Brøndby i tidens løb, og jeg håber bare, jeg kan løfte ansvaret. Jeg synes selv, jeg har udvist bedre og bedre lederegenskaber, siden jeg kom til klubben, og jeg er klar til at gå forrest i foråret.

Den nye anfører Benedikt Röcker i centrum. Foto: Lars Poulsen

Nu siger du foråret. Du har kontraktudløb til sommer, hvad skal der ske derefter?

- Der er ikke truffet nogen beslutning, men jeg vil sige så meget, at Brøndby er mit klare førstevalg. Jeg vil lytte på tilbud fra Brøndby som den første klub. Det skylder jeg klubben - specielt som anfører.

- Men der er ikke indledt nogen dialog som sådan. Jeg vil gerne fokusere på at få Brøndby og mig selv tilbage på rette spor. Vi må se, hvad der sker, siger Benedikt Röcker.

Fuldfør sætningen, Röcker...

Bliv klogere på lidt af hvert om Brøndbys ny anfører. Ekstra Bladet indleder sætningen - Benedikt Röcker fuldfører den...

1) Hvis ikke jeg var fodboldspiller, var jeg...: med stor sandsynlighed stadig ansat ved det autofirma i Tyskland, hvor jeg var arbejdede, inden fodboldkarrieren for alvor tog fart. Jeg sad på kontoret og i receptionen og sørgede for, at kunderne blev sendt hen til de rigtige kollegaer. Det var et rigtig fint job.

2) Når jeg skal slappe af, så...: så slapper jeg af. Det er en del af mit job at restituere ordentligt, så jeg slapper meget af på sofaen. Jeg kan også godt lide at gå ud i naturen, hvis jeg skal koble fra.

3) Hvis jeg kunne vælge hvilken som helst klub i verden, ville jeg spille for...: Brøndby. Jeg har ikke behov for at vælge anderledes, for jeg er ret sikker på, jeg alligevel ikke ville få ret mange chancer i Real Madrid eller Barcelona. Jeg er meget realistisk, og lige nu er Brøndby den perfekte klub for mig.

4) Det bedste kæledyr i verden er...: en hund. Jeg har godt nok ikke nogen hund, men det kunne sagtens ske i fremtiden. Jeg har altid gerne ville have en hund.

5) Min yndlingsbil er...: En SUV (sport utility vehichle, eller en firehjulstrækker, selv om en SUV ikke altid er en firehjulstrækker, red.). Jeg kan godt lide store biler, fordi jeg også selv er en stor fyr. Så det passer godt sammen.