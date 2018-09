Brøndby: Her har vi en 'stikkerbøde'

Joel Kabongo måtte til lommerne efter sin udvisning mod Vendsyssel. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har talt med en række bødekasseformænd i Superligaen, som giver et indblik i, hvad der gives bøder for, hvem der er de største 'syndere' og hvordan pengene bruges