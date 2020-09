Brøndbys store mirakelkur

Analyse: Det er en mirakelkur, der er skabt, siden Carsten V. Jensen blev fodbolddirektør for 14 måneder siden – for lige pludselig er talenterne vokset og gode nok

Det er lidt paradoksalt, at det er under to år siden, at Brøndby skrev Superligahistorie og stillede med 11 udlændinge mod Hobro.

For talenterne var simpelthen ikke gode nok, lød budskabet fra Alexander Zorniger.