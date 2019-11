Haas-teamet har forlænget sin aftale med Richard Mille, men urfirmaet er en mindre partner. Foto: Haas F1 Team

Analyse: Sportslig nedtur og sponsorproblemer betyder, at Haas-teamet mister 180 millioner kroner i indtægter. Gene Haas har pengene til at dække tabet, men spørgsmålet er, hvorvidt han er villig til at gøre det?