I spillet om Haas-teamets fremtid var det mere interessant at hæfte sig ved, hvad Günther Steiner fortalte til Kevin Magnussen i det private, end når mikronerne er tændt

For abonnenter

SAKHIR (Ekstra Bladet): Det var aldrig meningen, at Haas til næste sæson skulle skifte begge sine kørere. Hvis teamchef Günther Steiner selv kunne have bestemt, ville han have sat Mick Schumacher i den ene Haas - med Kevin Magnussen som teamkammerat.