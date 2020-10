For abonnenter

Så fik vi den efter fem spillerunder.

Den første VAR-svipser, hvor et brutalt indgreb ikke blev straffet af hverken dommer eller videodommer.

Vores Superliga-team holder generelt et pænt og højt niveau i både top og bund, men i den enkeltstående situation i Århus søndag eftermiddag, var det hinsides ufatteligt at se uretfærdigheden udfolde sig i et enkelt tilfælde.