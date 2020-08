FC Midtjylland har lovet Pione Sisto en løn, som gør ham dyrere end Erik Sviatchenko. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland blev chokeret, da de onsdag pludselig blev kastet ind foran FC København som favoritter i kapløbet om Pione Sisto. Ulvene er parat til at sprænge lønrammen for at lande Sisto, men dialogen snegler sig afsted