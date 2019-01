Wes Edens skulle angiveligt være en del af den investorgruppe, der går efter FC København. Foto: Cindy Ord/Getty Images

Den amerikanske forretningsmand Wes Edens vil udbygge sit sportsimperium. Milwaukee Bucks- og Aston Villa-ejeren er ifølge InsideBusiness med i den investorgruppe, der går efter at købe selskabet bag FC København. - Jeg er en stor fodboldfan, siger forretningsmanden, der for et år siden solgte sit livsværk for 3,4 mia. kr.