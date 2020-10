Små-kuperede etaper står for døren, men kan det betale sig at skifte favoritterne til disse etaper ind? Eksperten råder dig til årets Giro-manager på holdet.dk

Efter en afstikker til bjergene og en velfortjent hviledag vender Giro-feltet tirsdag atter tilbage terrænet for de mest hårdføre sprintere. Det er dog ikke ensbetydende med, at Sagan, Matthews og slet ikke Demare bliver must haves i Girospillet.