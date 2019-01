Nchimunya Mweetwa til venstre deler her ud af sine erfaringer til idrætsgalla-seminaret i Stavanger. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund

En agent kom med store pengesummer og ros. Længe var det en drømmetilværelse for Nchimunya Mweetwa at spille fodbold i Europa. Lige indtil mændene truede og ønskede tjenester - matchfixing. Så sad han i saksen. Nu hjælper han Norges idrætsforbund i forebyggelse, så det ikke sker for andre