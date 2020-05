Selv efter forbuddet mod gridgirls har der været modeller i Dirndler til Østrigs Grand Prix, men de vurderes næppe til at være essentielle, hvis F1-starten går for lukkede døre søndag 5. juli. Foto: Jan Sommer

2020-kalenderen, som vi kendte den er revet i stykker. Målet er at starte Formel 1-sæsonen i Østrig 5. juli, men hvor går turen så hen? Før sporten har sikkerhed for, at man kan fortsætte, giver det ingen økonomisk mening for nogen af parterne. Her er status for de 22 grandprixer. Formel 1 drømmer om mindst 15-16 løb for at undgå store rabatter til tv-selskaberne