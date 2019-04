Familien Dalgaard går til sport uden at blive forpustet

Familiens interesse for e-sport begyndte i 2018, da familien begyndte at følge det danske Counter Strike-hold Astralis. Foto: Anders Brohus

I en lille by nord for Vejle bor famillien Dalgaard - de er allesammen så draget af computerspillet Counter Strike, at de er begyndt i lokale e-sportsforening