Parkens bestyrelsesformand Bo Rygaard (tv.) og i selskab med storinvestor Lars Seier Christensen (th.). Fremover bliver det endnu vigtigere for de to, at FCK bliver dansk mester. Foto: Lars Poulsen

Dansk fodbold risikerer at havne uden for det fine europæiske selskab. Derfor kommer københavnerne til at investere yderligere i truppen for at minimere risikoen for, at adgangsbilletten til de sjove europæiske gruppespil - et dansk mesterskab - går til en konkurrent