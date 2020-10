Benjamin Leander mener, at der skal flere røde kort til, når det gælder forseelser, der ikke har noget med fodbold at gøre

For abonnenter

'What does football expect?' var et mantra, som FIFA's dommerchef, Massimo Busacca, bragte på banen op til VM-slutrunden i Brasilien 2014. Beskeden til dommerne var klar; 'Døm det, som omgivelserne forventer', når det kommer til de store kald i kampene.