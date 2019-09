Kasper Hjulmand skal efter EM-slutrunden 2020 stå i spidsen for det danske landshold. Foto: Lars Poulsen

Næste sommer overtager Kasper Hjulmand et af nationens vigtigste job, når han skal stå i spidsen for det danske landshold. Vejen til bænken i Parken har været langt for den 47-årige træner, som drømte om at blive den næste Lerby, mens hvis egen karriere på banen blev alt for kort