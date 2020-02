Fortiden skræmmer: Stadion afgørende for fremtiden

Frederik Winther bliver det næste store salg fra Lyngby. Han skal indbringe mindst 15 mio. kr. Foto: Lars Poulsen

- Opførelsen af et nyt stadion er helt afgørende for klubbens fremtid i Lyngby, erkender Lyngby-direktør Andreas Byder

Oprykning, nedrykning, truende konkurs og økonomisk kaos.

Historierne om Lyngby er mange, men fortællingen frem til 2018 har været historien om en klub uden ro, kontinuitet og konstant med økonomiske problemer.

Men siden Friends of Lyngby reddede klubben i starten af 2018, har der været ro, stabilitet og sikkerhed for lønnen for de ansatte.

- Med respekt for fortiden vil økonomien altid stå øverst på dagsordenen i Lyngby. Vi skal ikke havne i en kritisk situation igen, siger Mads Byder, bestyrelsesmedlem og én af de mange støtter, der var med til at redde klubben.

Christian Nielsen (th) har skabt fundamentet for Lyngby, der satser på 'bare' at overleve de kommende år. Foto: Lars Poulsen.

Fundamentet for fremtiden

Efter Friends of Lyngby overtog klubben i begyndelsen af 2018, rykkede Lyngby ud af Superligaen, men mirakuløst rykkede klubben op allerede efter én sæson i landets næstbedste række. Og nu bygges fundamentet for fremtiden.

- Vi skal have et nyt, lukket stadion med 6000 pladser. Det er afgørende for klubbens fremtidsmuligheder. Jeg har svært ved at se Lyngby spille videre i Superligaen under de nuværende forhold. Vi har 200 loungepladser, og det er slet ikke et niveau til Superligaen, siger Lyngby-direktør Andreas Byder.

Lige nu er stadion-processen kommet langt. Kommunens politikere er positive i forhold til at sælge stadion, der er koblet sammen med opførelse af 250 ungdomsboliger samt erhvervsudlejning på stadionarealet.

Men hele sagen ligger i øjeblikket i Ankestyrelsen, som skal tage stilling til, at alle formaliteter bliver overholdt i forbindelse med et forestående salg.

Målsætningen frem mod 2025 er at udvikle sig til et stabilt Superliga-mandskab, der indimellem driller de store hold.

- Vi skal være en fast del af Superligaen, men vi kender også vores plads i hierarkiet. Målsætningen er at udvikle en klub, der leverer stabile resultater.

- På det felt er SønderjyskE lidt af et forbillede for os. De har i hvert fald vist vejen, siger Andreas Byder.

Superliga 2025 I serien ’Superligaen 2025’ tager Ekstra Bladet en rundtur til landets Superligaklubbers fremtidsplaner. Sådan gjorde vi: Det er umuligt at spå, men gennem regnskaber, tilgængelige visionsplaner, interview, research og kilder tæt på klubberne og i fodboldmiljøet danner Ekstra Bladets sportsjournalister sig et billede af, hvordan den enkelte klub ser og forsøger at forme fremtiden. Realismen i planerne lader vi være op til læserne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sportslige ambitioner

- Vi skal overleve i år, og vi ved, at år to bliver meget hårdt, fordi euforien har lagt sig. Når vi ser Lyngby frem mod 2025, skal vi ikke være et tophold, men etablere os som en fast del af Superligaen.

- Vi ved, at det bliver en stor udfordring, fordi ligaen bliver skåret ned til 12 hold, men vi føler, vi er i gang med at skabe et godt fundament, siger direktør Andreas Byder.

Yussuf Poulsen skiftede fra Lyngby, da han rejste til udlandet. Foto: Lars Poulsen.

Talentudvikling

På mange måder er Lyngby presset af FC Nordsjælland på den ene side og af Brøndby og FCK på den anden.

Men der er plads til Lyngby. Historisk har klubben skabt og udviklet mange talenter. Yussuf Poulsen, Andreas Bjelland, Maurits Kjærgaard, Anders Christiansen, Morten Nordstrand, Thomas Kristensen.

- Vi skal lykkes med vores talentudvikling. Det er helt afgørende for klubbens udvikling. Men vores egne talenter skal ikke være sikker på en plads. De skal slå dem af, vi har udefra. Ellers bliver vi offer for vores egen strategi, forklarer Mads Byder.

Spillerbudget

Aktuelt er det ét af Superligaens mindste i niveauet 15 mio. kr.

- Det er ambitionen, at spillerbudgettet skal vokse lidt hvert år i takt med, vi får stigende indtægter. Men det sker i respekt for den økonomi, vi har, forklarer Andreas Byder.

Frederik Winther har leveret stærkt for Lyngby i Superligaen. Han er næste mand på affyringsrampen. Foto: Lars Poulsen.

Transferstrategi

Lyngby er en sælgende klub. Det kommer ikke til at ændre sig de kommende år. Hvis der kommer store bud på Lyngbys spillere, så er ledelsen tvunget til at lytte til dem. Næste mand på affyringsrampen er Frederik Winther. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal stortalentet indbringe mindst 15 mio. kr.

Når det handler om spillertilgang, bliver Lyngby aldrig en klub, der står forrest i køen. Der er ikke mange midler til at betale transfer. Men efter oprykningen sidste sommer var billedet klart: Der hentes primært spillere med Superliga-erfaring.

Omsætning

Sponsorindtægterne vokser og passerer snart 10 mio. kr. Det betyder stigende omsætning, lige som tv-indtægterne har skabt et fundament for butikken. Klubben ventes at lande i niveauet 30 mio. kr. i omsætning i år.



Der var et stort hul i kassen på 18 mio. kr., da Friends of Lyngby overtog klubben for to år siden. De nye ejere er på vej til at gøre klubben til en sund forretning. Der er underskud i år på fem-seks millioner og underskud næste år. Men fra 2022 skal driften løbe rundt.

Stadion

Lyngby er klar til at købe stadion, når kommunen sender det i udbud. Der skal opføres 250 ungdomsboliger, samtidig med at der skal bygges et lukket stadion med 6000 siddepladser og loungefaciliteter.