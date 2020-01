Fra problem til luksusproblem: Her er Ståles nye hovedbrud

Ståle Solbakken er nu godt dækket ind i midterforsvaret. Det var ikke tilfældet i efteråret, hvor FCK kun var en karantæne eller en skade væk fra at ende i store problemer. Foto: Lars Poulsen

Analyse: FCK var alt for sårbare i midterforsvaret i efteråret. Ståle Solbakken har øget konkurrencesituationen og samtidig mindsket risikoen for, at københaverne stod til forårspremieren i Esbjerg med kun en kampklar midterforsvarer