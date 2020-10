Gemte pengeraketten til nytårsaften

ANALYSE: FC Midtjylland satsede på at holde sit guldmandskab samlet og lade kontinuiteten forstærke holdet. Den store indkøbsvogn med prestigenavne blev sendt i garage mod afslutningen på transfervinduet

Transfervinduets succes bliver oftest vurderet på kulminationen de sidste dage - og på hvor hastigt svingdøren har roteret.

Set gennem den linse var FC Midtjylland slet ikke tæt på at ramme skiven for et godkendt transfervindue.