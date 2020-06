Gigantisk talenttjek i Brøndby: Sådan har 72 spillere klaret sig

Daniel Agger (nummer to fra venstre) og Thomas Kahlenberg (t.h) fik stort gennembrud i Brøndby og blev siden solgt for store summer. Men langtfra alle talenterne de seneste 20 år har slået til på Vestegnen. Se gennemgangen her. Foto: Lars Poulsen.