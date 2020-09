Godt bud, hvis du vil satse: - Drop to jokere!

Eksperten råder til at undgå to jokere, hvis man vil satse lidt - og vil du satse helt vildt, så skal du måske uden om Primoz Roglic, der har en dårlig statistik

Lørdag skal rytterne ud på Tourens afgørende enkeltstart. Den stærkt kupærede 20. etape med mål på et bjerg betyder, at vi hurtigt kan indsnævre favoritfeltet og måske endda indløse en stor etapebonus i Tourspillet. Ekstra Bladets managerekspert deler ud af sine anbefalinger her.

Ekstra Bladets manager-ekspert Frederik Ingemann 24-årig statskundskabstuderende og vært på podcasten 'Klubhuset' om managerspil. Top 1%-placeringer i alle fodboldspillene med undtagelse af EM Manager - forhåbentlig blot lidt endnu - krydret med et par rundesejre. Tidligere vinder og treer i managerspillet til henholdsvis Vuelta a España og Tour de France.

Én af de største problematikker i Tourspillet er altid at forudsige det rigtige af flere mulige scenerier forud for hver etape. Det behøver vi ikke til 20. etapes enkeltstart. Her vinder den stærkeste, og afslutningen på en stigning i kategori 1 betyder, at denne skal findes blandt klassementsrytterne eller altmuligmanden Wout van Aert. Spørgsmålet på enkeltstarter er dog altid, hvem der faktisk kører efter at lave et resultat?

Et hurtigt blik på klassementet afslører de vigtigste ryttere til etapen i managerspillet. På 20. etape er rytternes klatreevner mindst lige så vigtige som deres kvaliteter på enkeltstartscyklen. Sammenholdt med at det mod slutningen af en Grand Tour ligeledes handler mest om, hvem der overhovedet har kræfter i behold, er klassementsrytterne i høj kurs til denne enkeltstart. Desto flere, desto bedre.

Primoz Roglic og Tadej Pogacar er sandsynligvis allerede på de fleste hold og der skal de forblive. Det samme kan også siges om Richie Porte, Miguel Lopez og/eller Enric Mas, hvis man allerede har dem på sit managerhold. De har alle gode muligheder for at køre i top 5 på etapen. Skal man ud og købe dem er det dog en anden sag. Hvis jeg skal prioritere dem, hedder det Porte, Mas og sidst Lopez, som nemmest kan undværes i min optik. Der er nemlig også andre spændende navne.

Etapens to største jokere er Tom Dumoulin og Wout van Aert, som begge kan vinde etapen, men samtidigt er omsværmet af en masse spørgsmålstegn. Wout van Aert er åbenlyst i topform, men modsat de andre ligger han ikke til i klassementet. Wout van Aert melder dog selv om, at han vil forsøge at vinde etapen, men jeg tror, at den afsluttende stigning bliver for hård for ham. Derfor ville jeg nok se bort fra ham, hvis jeg ikke allerede havde ham.

En anden ved vi, kommer til at give den fuld gas er Dumoulin, der håber på etapesejr og en bedre placering i klassementet. Etapen passer ham også perfekt, men det bekymrer mig, at Dumoulin ikke har kørt en enkeltstart i konkurrencesammenhæng i 15 måneder. Særligt fordi vi før har set hollænderen præstere dårligt på enkeltstarter, når han ikke har passet sin træning på enkeltstartscyklen.

Tom Dumoulin og også Primoz Roglic er sammen med Wout van Aert folk, man kan gå udenom. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Skal man satse ville jeg derfor undlade både Wout van Aert og Tom Dumoulin. I stedet kan man sprede de frie midler ud på de øvrige pladser. Eksempelvis på Damiano Caruso og Pello Bilbao, som jeg tror meget på til etapen. Caruso har de seneste etaper lignet en mand med overskud og han kan med en god enkeltstart kan køre sig til en 10. plads i klassementet. Vi er derfor sikre på, at han giver sig fuldt ud. Michal Kwiatkowski er også et godt bud, men jeg frygter, at han vil spare sig frem mod VM i næste uge.

I prisklassen lige under har jeg et godt øje til Marc Soler og Lennard Kämna der begge er dygtige enkeltstarts ryttere og har klatret fremragende i året Tour. Med ryttere undenfor klassementet er der altid en risiko for, at de sparer sig. Jeg tror nu, at de kører efter det.

Udforingen til denne etape er, at alle dem der kan gøre sig gældende er dyre. Undtagelsen er Nelson Oliveira, som meget vel kan knække nakken på den hårde finalestigning, men er for billig til at undlade. Er budgettet rigtig stramt kan du også overveje at beholde Hugo Hofstetter. Sprinteren kommer uden tvivl til at bløde tid, men omvendt sparer du transfergebyret til både 20. og 21. etape ved at beholde ham, fremfor at investere i en anden rytter i samme prisklasse.

Kaptajnvalget kan naturligvis ikke falde på andre end Primoz Roglic, selvom sloveneren i fire forsøg aldrig er sluttet bedre end nummer 8 på en enkeltstart i tredje uge af en Grand Tour. Måske lidt at tænke over, hvis man skal ud og satse.

Her er mit hold til 20. etape: