Nicklas Backman fik rødt kort, og dommeren fastholdt - helt uforståeligt - sin kendelse efter kampen. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

- Det er mig ubegribeligt, at man ikke får en tidligere topdommer eller en tidligere dommerbedømmer uden nogen form for interessekonflikt til at sidde med, når der skal tages disciplinære beslutninger om unoder i Superligaen, skriver Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander