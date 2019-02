Her er Solskjærs nye liv i Manchester

Ole Gunnar Solskjær har haft stor succes i sin første tid som Manchester United-manager. Foto: Rebecca Naden/Reuters

Ole Gunnar Solskjær er gået fra et tilbagetrukket familieliv i Kristiansund i Norge til i dag at blive fulgt af paparazzi i England, hvor den 45-årige hyldes for sine resultater som Manchester United-manager