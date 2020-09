Hyret, fyret og igen hyret, men nu igen i fare for at miste jobbet. Jeg kan godt forstå, hvis Günther Steiner går efter Sergio Pérez

Kevin Magnussen kæmper for alvor for sin overlevelse i motorsportens kongeklasse.

Haas-teamet er i krise, og mange taler om, at posen bør rystes. Günther Steiner udtaler åbenlyst, at der er op til ti kørere på listen til de to pladser, og det gør mig rigtig nervøs.