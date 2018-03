Jørgen 'Gamle' Hansen - en af Danmarks største nogensinde

74 år blev Jørgen Hansen. Arkivfoto: Asger Sessingsø

Den tidligere danske mesterbokser Jørgen 'Gamle' Hansen døde torsdag aften. Han blev 74 år.

Bokselegenden døde efter flere års sygdom, og til sidst gav kroppen op hos en af de allerstørste boksere, Danmark endnu har kunne fremvise.

Med 92 professionelle kampe over en periode på 13 et halvt år, er Jørgen ’Gamle’ Hansen den dansker, der siden 2. verdenskrig har bokset flest kampe.

Han er en af vores største boksere til dato.

Jørgen Hansen som 68-årig. Arkivfoto: Magnus Holm

Jørgen Hansen var næsten 40 år, da han trak sig tilbage fra professionel boksning, hvilket i karrierens efterår gav ham tilnavnet ’Gamle’. Jørgen ’Gamle’ Hansen måtte længe affinde sig med at stå i skyggen af Tom Bogs og Børge Krogh.

Men efter et par mislykkede forsøg på at blive europamester indtog den aarhusianske weltervægter imidlertid i 1977 EM-tronen, da han slog italieneren Marco Scanno ud i 5. omgang. Titlen forsvandt dog hurtigt igen, da Jørgen Hansen senere det år blev diskvalificeret i titelforsvaret mod tyskeren Jörg Eipel. I et hektisk forløb derefter genvandt og tabte danskeren titlen, inden han i 1979 som voldsomt undertippet tævede den regerende britiske europamester Dave Green ud i 3. omgang.

´Gamle’ forsvarede siden sin titel flere gange, bl.a. mod Hans Henrik Palm i 1980. De to danskere boksede om europamesterskabet i weltervægt, der den dag i dag stadig omtales som den ubetinget største danskerkamp nogensinde.

Løb ind i højrehånden

Hans Henrik Palm, der dengang var 24 år, som det unge, lovende talent, der havde fremtiden foran sig mod den erfarne 38-årige Jørgen ’Gamle’ Hansen. Palm var udset som ham, der skulle løfte arven efter Hansen. Den populære fighter, hvor karrieren trods alt snart lakkede mod enden.

Men sådan kom det som bekendt ikke til at gå. Jørgen Hansens frygtede højrehånd sendte Palm på langs på kanvassen i 9. omgang. Det skete på et tidspunkt, hvor Palm havde et beskedent forspring. Palm kom op, men Hansen var straks over det yngre talent, så kamplederen måtte skride ind og stoppe kampen.

Arkivfoto

Hans Henrik Palm har tidligere fortalt om den fantastiske kamp til Ekstra Bladet:

- Kort før kampen skulle begynde, gik min amerikanske træner, Panama Lewis, i ringen. Han signalerede med sine hænder, at halsen skulle skæres over på Jørgen Hansen.

- Det fik alle de neutrale tilskuere til at bakke Jørgen Hansen op. Jeg kom virkelig i modvind. Og det var lidt mærkeligt, når jeg nu boksede på hjemmebane.

- Det var virkelig en meget speciel oplevelse. Fra det ene øjeblik til det andet var hele Brøndby Hallen bare mod mig.

Følte sig snydt for sejren

Hans Henrik Palm fik en rematch ét år senere, hvor de to mødtes i KB Hallen.

Her vandt Jørgen Hansen igen. Det blev en pointsejr, der blev sikret i kraft af stor uenighed blandt de tre dommere. De to danskere dommere havde Jørgen Hansen som vinder med ét point, mens den italienske dommer havde Palm til at vinde kampen med to point.

Arkivfoto:

- Jeg tabte den kamp 2-1. Men jeg vil til enhver tid påstå, jeg vandt den kamp. Det har jeg også fortalt de to danske dommere mange gange siden, når jeg har mødt dem, siger Hans Henrik Palm.

Jørgen Hansen opgav siden frivilligt bæltet i 1981, da han lod sig pensionere.

Efter tiden som folkekær bokser arbejdede Jørgen Hansen som tjener på Hviids Vinstue på Kongens Nytorv i 16 år, før han i 2005 gik på pension.

Blev ramt af Alzheimers

Foto: René Schütze

I de sidste år af sit liv, var Jørgen Hansens mobilitet stærkt nedsat i ældreboligen i Aalborg.

Her fik Jørgen Hansen dagligt hjælp af sin kone Hanne, som han nåede at fejre guldbryllup med.

Ekstra Bladet besøgte ægteparret i deres ældrebolig, hvor Hanne Hansen snakkede med Ekstra Bladets udsendte.

Hun ville ikke høre tale om, at hendes mands fremskredne sygdom var en eftervirkning af hans lange boksekarriere.

- Det har ikke noget med boksningen at gøre, bliver hun ved med at fastslå i røret overfor Ekstra Bladet.

- Men har du Alzheimers, så kan du også få demens. Og det er altså det, han har, siger hun efter nye, grundige undersøgelser sidste år.

Arkivfoto

Den samme diagnose fra 2004 blev ellers i 2010 omstødt til ’demens som følge af boksning’. Såkaldt boksedemens, der rammer mellem 15 og 20 procent af de professionelle boksere og langsomt forandrer deres personlighed og bevægeapparat.

I fint humør

I den sidste tid beskyttede Hanne Hansen sin mand, som ikke selv kom til telefonen, men parret ville dog gerne lukke fotografen ind til et foto af den dengang 73-årige, tidligere europamester i weltervægt, som var i fint humør trods sin sygdom.

Parret flyttede til Aalborg for 13 år siden, da Jørgen Hansen takkede af som tjener i Hviids Vinstue ved Kongens Nytorv i København. I 2011 blev han ramt af en mindre blodprop i benet, og så besluttede parret at sælge huset, som de købte i 1969 for Jørgen Gamles første løn på 25.000 kroner for de første fem kampe. De boede derfra i en ældrebolig indtil Jørgen Hansen torsdag aften afgik ved døden.