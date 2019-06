KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg var ikke mig selv

Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Hvorfor kunne den unge Michael Laudrup godt lide Leeds, hvordan var det at spille mod Diego Maradona i Napoli, hvorfor var Johan Cruyff altid lidt mere hård ved ham end andre i Barcelona, hvordan havde han det med at følge EM-triumfen på afstand i 1992, og hvorfor sluttede karrieren både præcis, som han kunne have håbet og samtidig med et tvist der skabte panik i omklædningsrummet efter VM-kvartfinalen mod Brasilien? Michael Laudrup fortæller om karrieren, der var, men også om at gå gennem natten i Madrid efter den seneste Champions League-finale, og om hvorfor han har svært ved at se sig selv som cheftræner igen