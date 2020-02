Kørermarkedet til 2021-sæsonen er allerede fuldt i gang. Magnussen-lejren har god grund til at holde øjne og ører godt åbne. Foto: Jan Sommer

Hvis Kevin Magnussen stadig kører Formel 1 til revolutionen i 2021, bliver det hos Haas. Men det afholder ham ikke fra at drømme om den spinkle chance for et skift til Ferrari