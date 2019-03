Komikeren Mick Øgendahl (tv.) og kokken Claus Meyer (th.) er en del af Superliga-projektet i Nykøbing FC. Foto: Lars Poulsen

Kokken Claus Meyer og komikeren Mick Øgendahl har genopdaget kærligheden til deres hjemstavn og drømmer om at kunne hjælpe Lolland-Falster med at få et hold i Superligaen. Selv om Nykøbing FC ikke bruger lige så mange penge som mange af konkurrenterne, er de med i toppen af 1. division. - Jeg tror, at mange ønsker, at det går et hold fra Lolland-Falster godt, siger fodboldgale Claus Meyer