Det ukendte danske landshold ankom tirsdag til Bratislava forud for testkampen mod Slovakiet. Foto: Lars Poulsen

Det danske nødlandshold er en sammenbragt flok med sjove historier. Ekstra Bladet giver dig chancen for at lære de 24 spillere bedre at kende, og vikar-landstræner John 'Faxe' Jensen må gerne læse med. For det er ikke meget, som Europamesteren fra '92 kender til de spillere, der onsdag aften får deres første - og muligvis sidste - landskamp for Danmark