Landsholdslegende ryster på hovedet: Skuffet over spillerne

- Vi var bare nogle drengerøve, der syntes, at det var stort at spille på landsholdet. Ved aftensmaden var der gang i den ved bordet. Sad du med Lerby, Arnesen, Elkjær og 'Mølleren', var det ikke kedeligt. Men du skulle ikke sidde for tæt på dem, for sæt de fik øje på dig, siger den tidligere landsholdsspiller Søren Busk, der efter den aktive karriere har været 28 år hos Select. Foto: Lars Poulsen