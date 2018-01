Mølby: Sánchez er en stor sejr for United

Det er en stor sejr for Manchester United, at det kunne sikre sig Alexis Sanchez for næsen af Manchester City. Foto: All Over Press

Manchester United skal juble over at have stjålet Alexis Sánchez for næsen af Manchester City, mener Jan Mølby, der dog tvivler på, at José Mourinho kan få det bedste ud af chileneren

HVEM HAVDE SET DEN KOMME, da Manchester City i slutningen af sommerens transfervindue og igen i begyndelsen af januar gik på jagt efter Arsenal-stjernen?

Det er en sejr for Manchester United, at man kan tiltrække en spiller som Alexis Sánchez, som trods sin alder stadig er en af de mest spændende offensivspillere i verden.

Især når Manchester City og formentlig fem-seks andre klubber ville stå klar med åbne arme og en enorm kontrakt til sommer, hvor han ville have været gratis.

Man må sige, at sportsligt set er Manchester City lige nu og i den nærmest overskuelige fremtid det mest attraktive sted, men José Mourinho har altså tilsyneladende overbevist Alexis Sánchez om, at han kan spille en stor og afgørende rolle på Old Trafford. Den har han solgt godt.

Jeg kan dog godt undre mig en smule alligevel, for selv om Alexis Sánchez ikke koster det store i transfersum, er det en gigantisk investering i lønninger, og han spiller positioner, hvor jeg egentlig synes, at Manchester United i forvejen har gode spillere.

Og kan Alexis Sánchez blomstre i et relativt konservativt spilsystem som José Mourinhos?

Hvor meget bedre kan han gøre Manchester United?

Alexis Sánchez skal være med til at lukke det hul i point og i kvalitet, som eksisterer mellem de to Manchester-klubber lige nu.

Det kan han godt, for han har tidligere været utrolig effektiv i forhold til mål og assists, men er José Mourinho manden, der kan få ham til det?

Alexis Sanchez skal lukke hullet mellem Manchester United og Manchester City. Foto: All Over Press

i Manchester Uniteds stil under den nuværende manager.

Både Anthony Martial og Marcus Rashford, som spiller på kanterne, arbejder utroligt hårdt defensivt. Kan man forestille sig, at Alexis Sánchez vil være klar til at smøge ærmerne op på den måde?

Han kommer ikke til at få den samme frihed, som han altid har haft under Arsène Wenger.

Når tingene ikke lige kører for Alexis Sánchez, så ved vi, at han ikke er en specielt spændende fyr at have i en trup. Så det bliver en situation at holde øje med.

Manchester United har her fået en mulighed, som simpelt hen var så god, at man ikke kunne sige nej.

Men problemet med den slags er jo, at det kan være vanskeligt at se, at der ligger nogen langsigtet transferstrategi fra Manchester Uniteds og José Mourinhos side.

Så måske skal vi ligefrem forvente, at en 32-årig Cristiano Ronaldo bliver næste nye mand på Old Trafford?

Arsenal har handlet som amatører i Alexis Sanchez' skifte til ligarivalerne. Foto: All Over Press

, så er man simpelt hen også nødt til at tale om Arsenal, for det er ganske enkelt amatøragtigt, at man har ladet denne situation opstå.

Når man har forhandlet så længe med en af sine egne spillere, en så stor profil, så er man simpelt hen nødt til at kunne fornemme, hvor det bærer hen – og så agere efter det.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor Arsenal ikke har løst det for længst. Det er utroligt.

Nu står man så her, og så er det ubegribeligt, at Arsenal vælger at sælge til Manchester United nu i januar, når nu Manchester City også var interesseret.

Manchester City er ikke – og kommer ikke til at være – en rival for Arsenal i Premier League i de kommende år. Det er Manchester United, og nu tillader man så at gøre dem stærkere på egen bekostning.

Det giver ikke mening for mig, at man går med til det igen. Salget af Robin van Persie svækkede Arsenal voldsomt i 2012 og gjorde Manchester United til mestre i 2013.

Manchester United håber, det sker igen.