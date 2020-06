Til salg... Randers FC og AC Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

En stor del af Superligaens klubber søger officielt nye ejere, men flere skumle overtagelser i udlandet betyder, at der i kulissen arbejdes hårdt for at må bedre tjek på de personer, der sætter sig for bordenden i landets klubber