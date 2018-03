Overblik: Her er 14 store spillere til din klub

Bayern München-stjernerne Franck Ribery og Ajren Robben er blandt de stjerner, der til sommer kan skifte kvit og frit. Foto: Andreas Gebert/AP

Selvom der endnu er flere måneder til, at sommerens transfervindue åbner, kan din favoritklub allerede nu begynde at kigge sig omkring efter forstærkninger til truppen. En del spillere i både Danmark og udlandet nærmer sig kontraktudløb – og der gemmer sig et par store navne blandt dem