18 af Brøndbys medrejsende fans blev efterlyst af politiet efter KMD Cup i Aarhus 11. januar sidste år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Østjyllands Politi troede, at de havde oplysninger nok til at finde 18 efterlyste Brøndby-fans. Det viste sig ikke at være tilfældet. Langt fra endda