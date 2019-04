(PORTFOLIO VERSION) Superliga-profil trodsede alle advarsler

Jens Jønsson vovede pelsen og tog skiftet til tyrkiske Konyaspor i sommeren 2016. Foto: Konyaspor

Flere danske fodboldspillere har brændt nallerne ved at skifte de trygge og hjemlige rammer i Danmark ud med en tilværelse i Tyrkiet. Alligevel valgte Jens Jønsson skiftet, da Konyaspor i sommeren 2016 bød sig til hos den dengang 23-årige AGF-profil.

- Et par dage inden transfervinduet lukkede, fortalte min agent, at der var et par klubber, der havde vist interesse.

- Det kan du godt glemme alt om. Det skal jeg ikke, sagde jeg til ham.

Men udsigten til at spille europæisk fodbold i en klub, der netop havde vundet bronze i ligaen, overbeviste i sidste ende danskeren.

Tog chancen - og fik betalingen

Det var tid til noget helt nyt. Han var ved at køre sur i tilværelsen omkring Fredensvang, hvor han havde slået sine folder siden 12-års-alderen.

- Jeg skulle væk fra AGF, hvis jeg ikke skulle køre fast som menneske, siger Jens Jønsson.

Den hidtil trofaste AGF-knægt blev derfor solgt til Konyaspor i det centrale Tyrkiet. Salgspris: blot 2,5 millioner kroner - efter en sommer, hvor han tiltrak opmærksomhed under OL i Rio. Midtbanespilleren havde stadig et år tilbage af sin kontrakt i AGF.

Flere danske fodboldspillere, der har tørnet ud for tyrkiske klubber, har fortalt om miserable forhold.

Det fik også faglige organisationer på banen. Herhjemme har Spillerforeningen advaret mod at tage af sted, ligesom den internationale spillerforening for fodboldspillere, Fifpro, har meldt om faren for ikke at få udbetalt løn i lande som Tyrkiet, Grækenland og på Cypern.

Hovedpersonen i denne fortælling har ikke selv oplevet det i løbet af sin tid hos Konyaspor, selvom han at han af og til må vente tålmodigt:

- Det hedder jo ikke lønningsdag den første i måneden. Heller ikke den anden. Men for mit vedkommende er den altid kommet. Jeg tror, der er nogle derhjemme, der ikke kan få det til at fungere, hvis det ikke er stram kurs.

De danske skrækeksempler fra Tyrkiet 1 Bajram Fetai: Opsagt uden varsel Det startede ellers så godt. Bajram Fetai tog skiftet fra Lynby BK til Denizlispor og nød godt med succes, men da angriberen med de makedonske rødder tog tilbage til Danmark for at genoptræne, udsendte klubben pludselig en pressemeddelse. De brød aftalen med Fetai. Han manglede desuden løn for tre måneder. 2 Mikkel Rask: - Yarin, yarin - Et af de første ord, jeg lærte at sige, var "yarin". Det betyder "i morgen", siger Mikkel Rask til Spillerforeningen. Forsvarsspilleren med et omfattende Superliga-CV følte sig godt forberedt, men måtte allerede fra første dag sande, at lønudbetalingen ikke er noget, der falder regelmæssigt på de kanter i 2009. 3 Martin Spelmann: Reddet af familien - Lå du til slaveløn, så skulle du ikke være her. Det er der jo mange af de unge spillere, der går igennem, siger den ellers hårdføre Martin Spelmann til Spillerforeningen. I de svære tider fandt han støtten hos familien, han havde taget med til klubben nær Ankara. 4 Jonas Troest: Forlænget ferie i Konya 63 dage var alt, det blev til for Jonas Troest i Konya, da han i 2010 tog skiftet fra OB. Troest blev aldrig registreret af klubben, der i stedet tilbød ham en ny og dårligere kontrakt. 5 Dumpet i ellevte time Endnu engang var Konyaspor omdrejningspunktet i en bizar sag om en dansk fodboldspiller. Rajko Lekic havde pakket sagerne og var klar til sit tyrkiske eventyr. Sådan skulle det ikke gå. Konyaspor valgte at bryde en aftale, er allerede var indgået. Klubben ville ikke købe en spiller, der "knap nok kunne løbe ligeud".

Kniv på banen: - Fik sgu en klump i halsen

På grønsværen er det også gået godt. I sæsonen 2016-17 blev det til en tyrkisk pokaltitel på hjemmebane i Konya.

Stadionoplevelserne står generelt i skarp kontrast til, hvad han var vant til fra Superligaen:

- Jeg oplevede det måske én gang om året i Danmark - men det sker hver weekend her.

Af og til går det lidt over gevind. Jens Jønsson kan sætte et flueben ud fra fordommene om den fanatiske fodboldnation.

- I pokalfinalen blev kampen afbrudt i ti minutter. Banen blev stormet, og der var kasteskyts, siger han og fortsætter:

- I en kamp fra samme år kom min anfører gående med en kniv. En kniv, som en fan havde kastet på banen. Der fik jeg sgu en klump i halsen.

Den tyrkiske regering indførte i 2014 et system, hvor fans skal registreres for at komme på stadion. Formålet med det såkaldte Passolig-kort er at komme kampen med voldelige fans til livs og gøre det attraktivt for familier at tage af sted til bold sammen.

Artiklen fortsætter under billederne...

En fanatiker tog kniv med på stadion og kastede den på banen - heldigvis kom ingen til skade. Foto: Paul McConnell

Jens Jønsson har vundet to titler med Konyaspor - her ses han til højre i fejringen af det tyrkiske Super Cup. Foto: Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Opvartet i hoved og røv



Tiden er en anden, end da Jonas Troest og Rajko Lekic berettede om forholdene omkring Konya-holdet. Dengang lå klubben i den næstbedste række, mens Konyaspor var etableret i toppen af rækken, da Jens Jønsson ankom i sommeren 2016.

Det er alt andet end uprofessionelle forhold, klubben tegner sig for i dag. Nogle gange kan det næsten være for meget for aarhusianeren, der skal vænne sig til at slå hjernen fra.

- Jeg var i chok over, hvor professionelt det var. Faciliteterne hernede er på Premier League-niveau. Der er det dobbelte antal af alt. Fysioterapeuter, massører. Og de arbejder i døgndrift.

- Noget af det, der irriterer mig mest, er, at jeg ikke kan få lov til at gøre noget selv. Vi bliver opvartet i hoved og røv. Vi skal bare tænke på at snøre vores snørebånd - selv det kunne du nok få folk til...

I den tyrkiske Süper Lig er der 18 hold. Ud af dem optræder 15 på stadioner, der er bygget indenfor de sidste ti år.

Aarhusianeren i luftduel med en modstander. Foto: Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Langt, langt fra landsholdet

På trods af den sportslige succes i Tyrkiet gør Konya-danskeren sig ikke de store tanker om en mulig landsholdsdebut. Åge Hareide har ikke ringet.

- Jeg tror, at jeg er meget, meget langt fra, siger han og tilføjer, at holdkammeraterne ellers har indikeret, at det må være tid.

- De stikker lidt til mig hernede og kan ikke forstå, at jeg ikke er med. Det griner jeg lidt af. Tyrkere har det lidt med at tro, at deres eget landshold er blandt de bedste i verden. Og hvis man kunne være på det - kan man også være på det danske.

I første omgang handler det dog om at genfinde formen, da en skade har holdt ham ude af dele af vinteren.

Nu er det blevet til to kampe i streg for Jens Jønsson, der ikke har kunnet forhindre en dårlige stime med fire nederlag i de seneste fem kampe.

Han er dog ikke sikker på, at træner Aykur Kocamans fremtid er i fare. Sådan havde det nok været andre steder.

- Jeg kan godt mærke det på ham. I alle andre klubber i Tyrkiet var han blevet fyret for længe siden, men han er Gud i Konya. Han har vundet pokalen, han skaffede tredjepladsen, siger Jens Jønsson.