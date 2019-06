Sådan bliver 'World of Warcraft Classic'

Læk afslørede tidligere i år, at World of Warcrafts spillerbase var nede på 1,7 millioner spillere. Da spillet var mest populært, var der hele 12 millioner. Foto: Ina Fassbender/Reuters/Ritzau Scanpix

World of Warcraft forventer et kæmpe comeback af spillere, når de relancerer den oprindelige version af spillet, sådan som det fremstod tilbage i 2006. Mere moderne spillere kan derfor forvente sig lidt af et kulturchok