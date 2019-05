13. titel er i hus. Se hvordan FCK vil sikre sig endnu en titel. Foto: Ritzau Scanpix

Analyse: FCK-manager Ståle Solbakken vil gå langt for at kunne holde sammen på holdet, der spillede guldet til København, men nordmanden frygter, at buddene på Robert Skov og Denis Vavro bliver så store, at det bliver umuligt at sige nej