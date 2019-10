29 danske betjente hjalp svensk politi med at holde styr på tilskuerne i forbindelse med en svensk topkamp i weekenden. Foto: Rigspolitiet

29 danske betjente hjalp svensk politi med Stockholm-derby, samtidig med at Brøndby og FCK mødtes på Brøndby Stadion. Betjentene blev sendt af sted for at træne det nordiske samarbejde, lyder det