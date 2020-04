Jesper Grønkjær viste sin store internationale klasse, da FCK's superhold i 2010 spillede 1-1 med FC Barcelona i Parken. Foto: Jens Dresling

Årtusindets bedste: For ti år siden gjorde FCK livet surt for FC Barcelona i Parken. Ståle Solbakkens mandskab fra dengang er Superligaens bedste i dette årtusinde og vandt mesterskabet med et forspring på 26 point