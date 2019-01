Storaktionærerne Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen på Parkens generalforsamlingen i 2015. Foto: Lars Poulsen

Det er ren forhandlingstaktik, når Parken Sport & Entertainments storaktionærer afviser at ville sælge, mener ekspert. Han forventer, at selskabet bliver solgt, og at magten i FC København skifter hænder